Россиянин Каниковский выиграл крупный турнир на родине дзюдо

Российский дзюдоист Матвей Каниковский завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Токио. В финале соревнований в весовой категории до ста килограммов 22-летний спортсмен победил 18-летнего японца Доту Араи.

Также в воскресенье, 3 декабря, бронзовые медали выиграли россияне: 26-летний Аюб Блиев и 25-летний Инал Тасоев. Отметим, что спортсмены из РФ участвуют в турнире в нейтральном статусе.