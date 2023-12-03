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3 декабря, 10:23

Россиянин Каниковский выиграл крупный турнир на родине дзюдо

Дзюдоист Каниковский завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Токио

<p>Российский дзюдоист Матвей Каниковский. Обложка © <a href="http://www.judo-moscow.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2022/06/26/%C2%AB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0!%C2%BB/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация дзюдо Москвы / Борис Бухтияров</a></p>

Российский дзюдоист Матвей Каниковский. Обложка © Федерация дзюдо Москвы / Борис Бухтияров

Российский дзюдоист Матвей Каниковский завоевал золотую медаль на турнире Большого шлема в Токио. В финале соревнований в весовой категории до ста килограммов 22-летний спортсмен победил 18-летнего японца Доту Араи.

Также в воскресенье, 3 декабря, бронзовые медали выиграли россияне: 26-летний Аюб Блиев и 25-летний Инал Тасоев. Отметим, что спортсмены из РФ участвуют в турнире в нейтральном статусе.

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Ранее Лайф писал, что Тасоев выиграл золотую медаль на этапе Большого шлема. В финале российский богатырь оказался сильнее грузина Гурама Тушишвили.

Никита Осипов
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