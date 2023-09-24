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24 сентября, 15:21

Дзюдоист Инал Тасоев выиграл золотую медаль на этапе Большого шлема

<p>Дзюдоист Инал Тасоев. Фото © <a href="https://cska.ru/news/17051" target="_blank" rel="noopener noreferrer">cska.ru</a></p>

Дзюдоист Инал Тасоев. Фото © cska.ru

Российский дзюдоист Инал Тасоев одержал победу над грузинским спортсменом Гурамом Тушишвили на этапе Большого шлема, который проходит в Баку с 22 по 24 сентября.

Россиянин завоевал золотую медаль в весовой категории свыше ста килограммов.

Кстати, в прошлом году российские дзюдоисты за день выиграли три золота на турнире Большого шлема, который проходил в Улан-Баторе. Золотые медали в заключительный день соревнований выиграли двукратный чемпион Европы Михаил Игольников, чемпион Европы среди юниоров Матвей Каниковский и выступающий в категории свыше 100 кг чемпион Европы Инал Тасоев.

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Николь Вербер
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