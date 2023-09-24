Дзюдоист Инал Тасоев выиграл золотую медаль на этапе Большого шлема

Российский дзюдоист Инал Тасоев одержал победу над грузинским спортсменом Гурамом Тушишвили на этапе Большого шлема, который проходит в Баку с 22 по 24 сентября.

Кстати, в прошлом году российские дзюдоисты за день выиграли три золота на турнире Большого шлема, который проходил в Улан-Баторе. Золотые медали в заключительный день соревнований выиграли двукратный чемпион Европы Михаил Игольников, чемпион Европы среди юниоров Матвей Каниковский и выступающий в категории свыше 100 кг чемпион Европы Инал Тасоев.