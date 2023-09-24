Карацев обыграл британца Норри и вышел в полуфинал турнира ATP в Китае

Игра прошла в Чжухае и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу нашего соотечественника. В следующем этапе 30-летнему спортсмену предстоит сыграть либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом, либо с представителем Японии Ёсихито Нисиокой.

В начале сентября занимающий 63-е место в рейтинге ATP теннисист выбыл из борьбы Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке. В третьем круге он уступил американскому игроку Бену Шелтону. Встреча, продолжавшаяся почти два с половиной часа, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 0:6.