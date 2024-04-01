Российский дзюдоист Ендовицкий завоевал бронзу Большого шлема в Турции

На турнире Большого шлема по дзюдо, проходившем 29–31 марта в Анталье, россиянин Валерий Ендовицкий одержал победу над бразильцем Рафаэлем Сильвой и стал бронзовым призёром в весовой категории до 60 кг. До этого в полуфинале наш дзюдоист проиграл японцу Тацуру Саито.

Бронзовая медаль Ендовицкого стала единственной наградой россиян в заключительный день соревнований и четвёртой в целом на турнире. Остальные победители — Аюб Блиев (золото, до 60 кг), Дали Лилуашвили (серебро, до 63 кг), Мадина Таймазова (бронза, до 78 кг).

Ещё один российский спортсмен, Арман Адамян, выступающий в категории до 100 кг, вынужден был сняться с поединка за бронзовую медаль против японца Аарона Вольфа из-за травмы. Российская сборная стала четвёртой в общем медальном зачёте. На первом месте — команда Японии, серебро у французов, а бронзу завоевала сборная Канады.