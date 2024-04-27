Россиянка Чумгалакова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по боксу

Россиянка Юлия Чумгалакова завоевала золото на чемпионате Европы по боксу в весовой категории до 48 килограммов. В финальном поединке она одолела представительницу Сербии Кристину Варгу. Соревнования проходят в Белграде.

Сейчас Чумгалаковой 26 лет, эта победа сделала его двукратной чемпионкой Европы. Ранее она побеждала на континентальном турнире в Испании в 2019 году. Кроме того, спортсменка дважды становилась чемпионкой России.

Стоит отметить, что российские боксёры выступают на соревнованиях в Белграде под своим флагом. Однако во время награждения Чумгалаковой из-за технической ошибки выключился российский гимн. Тем не менее наши спортсмены и приехавшие их поддержать болельщики спели его сами без всякой музыки. Чемпионат Европы в Белграде проходит с18 по 28 апреля.