Названы дата и страна проведения боя-реванша между Усиком и Фьюри

Реванш между украинским боксёром Александром Усиком и его британским оппонентом Тайсоном Фьюри пройдёт 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде, пообещал председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в соцсети X.

"Мир увидит ещё один исторический бой. Наша приверженность поклонникам бокса продолжается. Мы надеемся, что вам это понравится", — сообщил Аль аш-Шейх.

Напомним, что Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей. На протяжении всего боя он пытался прессинговать оппонента, а в один момент едва не отправил британца на настил. Усик заявил, что не против вновь разделить ринг с британцем. Сам же Цыганский король не согласился с поражением в Эр-Рияде.