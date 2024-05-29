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Регион
29 мая, 20:41

Названы дата и страна проведения боя-реванша между Усиком и Фьюри

Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде

Реванш между украинским боксёром Александром Усиком и его британским оппонентом Тайсоном Фьюри пройдёт 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде, пообещал председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своей странице в соцсети X.

"Мир увидит ещё один исторический бой. Наша приверженность поклонникам бокса продолжается. Мы надеемся, что вам это понравится", — сообщил Аль аш-Шейх.

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Напомним, что Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей. На протяжении всего боя он пытался прессинговать оппонента, а в один момент едва не отправил британца на настил. Усик заявил, что не против вновь разделить ринг с британцем. Сам же Цыганский король не согласился с поражением в Эр-Рияде.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / queensberrypromotions

Анатолий Симоненко
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