"Орёл приземлился в Джерси": Махачев рассказал о звёздном секунданте в своём углу на поединке с Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундировать действующего обладателя пояса Ислама Махачева на турнире по смешанным единоборствам UFC 302, где последнему предстоит защитить титул в бою с американцем Дастином Порье. Об этом журналистам заявил сам чемпион, подписывая постер в преддверии спортивного события.

"Орёл (спортивное прозвище Хабиба. — Прим. Life.ru) приземлился в Джерси. Он будет в моём углу. Честно говоря, я очень счастлив, потому что он один из лучших как секундант, как тренер, как брат, как друг", — произнёс Махачев.

Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева на UFC 302. Видео © Telegram / UFC Russia