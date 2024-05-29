"Орёл приземлился в Джерси": Махачев рассказал о звёздном секунданте в своём углу на поединке с Порье
Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева на UFC 302
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов будет секундировать действующего обладателя пояса Ислама Махачева на турнире по смешанным единоборствам UFC 302, где последнему предстоит защитить титул в бою с американцем Дастином Порье. Об этом журналистам заявил сам чемпион, подписывая постер в преддверии спортивного события.
"Орёл (спортивное прозвище Хабиба. — Прим. Life.ru) приземлился в Джерси. Он будет в моём углу. Честно говоря, я очень счастлив, потому что он один из лучших как секундант, как тренер, как брат, как друг", — произнёс Махачев.
Хабиб Нурмагомедов будет секундировать Ислама Махачева на UFC 302. Видео © Telegram / UFC Russia
Махачев проведёт защиту титула в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Россиянин разделит октагон с опытнейшим американцем Дастином Порье по прозвищу Бриллиант, в активе которого 30 побед над топами промоушена и восемь поражений.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / islam_makhachev