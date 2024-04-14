Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 07:46

Назван следующий соперник российского чемпиона UFC Ислама Махачева

Чемпион UFC Ислам Махачев проведёт защиту титула в бою против Дастина Порье

Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Ислам Махачев проведёт защиту своего титула в поединке с американцем Дастином Порье. Об этом пишет ESPN со ссылкой на президента промоушена Дэйну Уайта. Ожидается, что бой пройдёт в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Исламу Махачеву 32 года, за свою карьеру он успел одержать 25 побед и один раз проиграть. Дастину Порье 35 лет, на его счету 30 побед и восемь поражений. Ещё один его бой признали несостоявшимся.

"На абордаж и утоплю!": Украинский боец UFC пригрозил российскому сопернику перед поединком
"На абордаж и утоплю!": Украинский боец UFC пригрозил российскому сопернику перед поединком

Ранее россиянин Арман Царукян победил бразильца Чарльза Оливейру в поединке на турнире UFC 300. Бой продлился все три раунда. В результате поединок закончился раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29), которые отдали победу россиянину армянского происхождения.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Ислам Махачев
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров