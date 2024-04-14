Назван следующий соперник российского чемпиона UFC Ислама Махачева

Чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Ислам Махачев проведёт защиту своего титула в поединке с американцем Дастином Порье. Об этом пишет ESPN со ссылкой на президента промоушена Дэйну Уайта. Ожидается, что бой пройдёт в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

Исламу Махачеву 32 года, за свою карьеру он успел одержать 25 побед и один раз проиграть. Дастину Порье 35 лет, на его счету 30 побед и восемь поражений. Ещё один его бой признали несостоявшимся.