Назван следующий соперник российского чемпиона UFC Ислама Махачева
Чемпион UFC Ислам Махачев проведёт защиту титула в бою против Дастина Порье
Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili
Чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Ислам Махачев проведёт защиту своего титула в поединке с американцем Дастином Порье. Об этом пишет ESPN со ссылкой на президента промоушена Дэйну Уайта. Ожидается, что бой пройдёт в ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси.
Исламу Махачеву 32 года, за свою карьеру он успел одержать 25 побед и один раз проиграть. Дастину Порье 35 лет, на его счету 30 побед и восемь поражений. Ещё один его бой признали несостоявшимся.
Ранее россиянин Арман Царукян победил бразильца Чарльза Оливейру в поединке на турнире UFC 300. Бой продлился все три раунда. В результате поединок закончился раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29), которые отдали победу россиянину армянского происхождения.