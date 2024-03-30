"На абордаж и утоплю!": Украинский боец UFC пригрозил российскому сопернику перед поединком Украинский боец UFC Потеря заявил, что его соперник из РФ Магомедов переоценён 30 марта, 12:03 Игорь Потеря, Шарабутдин Магомедов. Обложка © Getty Images / Chris Unger / Zuffa LLC / Jeff Bottari / Zuffa LLC

Украинский боец UFC Игорь Потеря дерзко высказался о своём сопернике из России Шарабутдине Магомедове, которого поклонники знают под псевдонимом Шара Буллет. Украинец пообещал взять россиянина "на абордаж и утопить" во время боя, который состоится 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии.

"Что касается соперника... Думаю, его переоценили, и скоро в поединке я покажу, почему так думаю. Его прозвище Пират. Дуэлист (прозвище украинца. — Прим. Life.ru) возьмёт Пирата на абордаж и утопит в Саудовской Аравии", — написал в соцсети Потеря.

Сейчас на счету 27-летнего бойца с Украины 20 побед и пять поражений. У 29-летнего Магомедова за плечами тринадцать профессиональных поединков, которые он все выиграл, однако в UFC россиянин стал выступать только в прошлом году, а до этого он выходил на ринг в промоушенах RCC, AMC Fight Nights и "Наше дело".

Ранее британец Энтони Джошуа нокаутировал в боксёрском поединке камерунского бойца Франсиса Нганну, который является бывшим обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Десятираундовый рейтинговый бой состоялся в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Авторы Татьяна Миссуми