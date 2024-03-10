"Не мог расслабиться": Промоутеры прокомментировали первую с 2021 года победу Петра Яна в UFC
RCC Boxing Promotion: Пётр Ян не мог расслабиться в начале боя с Суном Ядуном
Пётр Ян. Обложка © ТАСС / Zuma
В пресс-службе RCC Boxing Promotion прокомментировали первую с 2021 года победу бойца смешанных единоборств (MMA) Петра Яна. Россиянин взял верх единогласным решением судей над китайцем Суном Ядуном в легчайшем (до 61 кг) весе на турнире UFC 299 в Майами.
Пётр Ян победил китайца Суна Ядуна на UFC 299. Видео © Telegram / UFC Russia
"Пётр не мог расслабиться, и весь зал ждал, когда российский боец раскроется. После нескольких хороших размеров Ядун провёл тейкдаун, но развить момент не смог. Второй раунд прошёл уже с преимуществом Петра Яна", — приводит сообщение РИА "ФедералПресс".
На третий раунд китаец вышел почти без сил, к тому же он получил рассечение над глазом. В итоге все судьи отдали победу Яну (29-28, 29-28, 29-28). Таким образом россиянин закрыл серию из трёх поражений подряд. На счету 31-летнего Яна теперь 17 побед и пять поражений. Показатели 26-летнего китайца — 21 и 8, один бой завершился вничью, ещё один — признан несостоявшимся.