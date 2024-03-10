Россиянин Пётр Ян прервал серию из трёх поражений в UFC
Россиянин Пётр Ян по решению судей выиграл у китайца Сун Ядуна на турнире UFC
Экс‑чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян. Обложка © YouTube / UFC Russia
В Майами, на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), завершился поединок в легчайшем весе между российским бойцом смешанных единоборств Петром Яном и спортсменом из Китая Суном Ядуном. По итогам мероприятия судьи единогласным решением отдали победу россиянину.
Сообщается, что Пётр Ян в очередной раз вышел на бой под флагом родной страны. Стоит отметить, что этой победой он прервал серию из трёх поражений — до этого он уступал американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О’Мэлли, а также грузину Мерабу Двалишвили. Напомним, что россиянин за карьеру в MMA с учётом результатов этого поединка одержал 17 побед, пять раз проиграл.
Ранее Life.ru писал, что Пётр Ян и бывший чемпион UFC в полулёгкой и лёгкой весовых категориях ирландец Конор Макгрегор провели импровизированную битву взглядов на турнире "Ночь чемпионов Международной боксёрской ассоциации (IBA)" в Дубае. В Сети также была показана видеозапись этого события.