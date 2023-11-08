Ван Дамм назвал россиянина Петра Яна великим чемпионом с отличной скоростью и техникой

Известный актёр Жан‑Клод Ван Дамм заявил, что бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, выступающий за клуб "Архангел Михаил", является великим чемпионом. 63-летний артист встретил в Чехии тренера команды Мартина Водецки и передал привет российскому бойцу.

Жан-Клод Ван Дамм назвал Петра Яна великим чемпионом. Видео © VK / Бойцовский клуб "Архангел Михаил"

"Пётр Ян — великий чемпион. У него хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио... Крепко обнимаю!" — сказал актёр.

Отметим, что сам Ван Дамм является чемпионом Европы по карате и кикбоксингу 1979 года в среднем весе среди профессионалов и имеет чёрный пояс.