Ван Дамм назвал россиянина Петра Яна великим чемпионом с отличной скоростью и техникой
Жан-Клод Ван Дамм: Российский боец UFC Пётр Ян — великий чемпион
Жан‑Клод Ван Дамм и Пётр Ян. Коллаж © LIFE. Обложка © Getty Images / WireImage / Don Arnold, © ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков
Известный актёр Жан‑Клод Ван Дамм заявил, что бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, выступающий за клуб "Архангел Михаил", является великим чемпионом. 63-летний артист встретил в Чехии тренера команды Мартина Водецки и передал привет российскому бойцу.
Жан-Клод Ван Дамм назвал Петра Яна великим чемпионом. Видео © VK / Бойцовский клуб "Архангел Михаил"
"Пётр Ян — великий чемпион. У него хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио... Крепко обнимаю!" — сказал актёр.
Отметим, что сам Ван Дамм является чемпионом Европы по карате и кикбоксингу 1979 года в среднем весе среди профессионалов и имеет чёрный пояс.
Лайф напоминает: на счету 30-летнего Петра Яна шестнадцать побед и пять поражений в ММА. Последний его бой состоялся в марте на турнире UFC Fight Night 221 против грузина Мераба Двалишвили. Россиянин проиграл единогласным решением судей. Следующий поединок он собирался провести в конце этого года.