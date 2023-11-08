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8 ноября, 15:19

Ван Дамм назвал россиянина Петра Яна великим чемпионом с отличной скоростью и техникой

Жан-Клод Ван Дамм: Российский боец UFC Пётр Ян — великий чемпион

<p>Жан‑Клод Ван Дамм и Пётр Ян. Коллаж © LIFE. Обложка © Getty Images / WireImage / Don Arnold, © ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков</p>

Жан‑Клод Ван Дамм и Пётр Ян. Коллаж © LIFE. Обложка © Getty Images / WireImage / Don Arnold, © ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков

Известный актёр Жан‑Клод Ван Дамм заявил, что бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян, выступающий за клуб "Архангел Михаил", является великим чемпионом. 63-летний артист встретил в Чехии тренера команды Мартина Водецки и передал привет российскому бойцу.

Жан-Клод Ван Дамм назвал Петра Яна великим чемпионом. Видео © VK / Бойцовский клуб "Архангел Михаил"

"Пётр Ян — великий чемпион. У него хорошая техника, отличная скорость и отличное кардио... Крепко обнимаю!" — сказал актёр.

Отметим, что сам Ван Дамм является чемпионом Европы по карате и кикбоксингу 1979 года в среднем весе среди профессионалов и имеет чёрный пояс.

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Лайф напоминает: на счету 30-летнего Петра Яна шестнадцать побед и пять поражений в ММА. Последний его бой состоялся в марте на турнире UFC Fight Night 221 против грузина Мераба Двалишвили. Россиянин проиграл единогласным решением судей. Следующий поединок он собирался провести в конце этого года.

Никита Осипов
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  • Пётр Ян
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
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