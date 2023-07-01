Регион

Уведомления отключены

1 июля, 18:29

Пётр Ян рассказал, когда вернётся в октагон

Пётр Ян собирается провести следующий поединок в конце 2023 года

<p>Обложка © Getty Images / Chris Unger</p>

Обложка © Getty Images / Chris Unger

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян собирается провести поединок в конце этого года. Однако с соперником 30-летний спортсмен пока не определился.

"Сейчас со здоровьем всё нормально. Думаю, мой бой будет ближе к концу года", — отметил Ян в беседе с журналистами.

Грузинский боец Двалишвили назвал россиянина Петра Яна быдлом

Грузинский боец Двалишвили назвал россиянина Петра Яна быдлом

Напомним, Ян проиграл в UFC последние четыре поединка из пяти. В марте он уступил грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221, который проходил в Лас-Вегасе. Всего на счету россиянина 16 побед и пять поражений в ММА.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Пётр Ян
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров