Пётр Ян рассказал, когда вернётся в октагон
Пётр Ян собирается провести следующий поединок в конце 2023 года
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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян собирается провести поединок в конце этого года. Однако с соперником 30-летний спортсмен пока не определился.
"Сейчас со здоровьем всё нормально. Думаю, мой бой будет ближе к концу года", — отметил Ян в беседе с журналистами.
Напомним, Ян проиграл в UFC последние четыре поединка из пяти. В марте он уступил грузину Мерабу Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221, который проходил в Лас-Вегасе. Всего на счету россиянина 16 побед и пять поражений в ММА.