Пётр Ян рассказал, когда вернётся в октагон

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян собирается провести поединок в конце этого года. Однако с соперником 30-летний спортсмен пока не определился.

"Сейчас со здоровьем всё нормально. Думаю, мой бой будет ближе к концу года", — отметил Ян в беседе с журналистами.