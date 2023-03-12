Россиянин Пётр Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою UFC Fight Night 221
Двалишвили наносит удар Яну. Twitter / UFC
Российский боец Пётр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили в главном поединке турнира UFC Fight Night 221, который проходил в Лас-Вегасе, штат Невада.
Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей.
Это поражение стало для Яна пятым в UFC. На его счету также 16 побед. Двалишвили одержал 15-ю победу при четырёх поражениях.
В соглавном поединке вечера российский тяжеловес Александр Волков нокаутировал представителя Молдавии Александра Романова. Бой завершился уже в первом раунде.