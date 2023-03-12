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12 марта, 02:04

Россиянин Пётр Ян проиграл грузину Двалишвили в главном бою UFC Fight Night 221

<p>Двалишвили наносит удар Яну. Twitter / <a href="https://twitter.com/ufc/status/1634731202585456640/photo/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Двалишвили наносит удар Яну. Twitter / UFC

Российский боец Пётр Ян проиграл грузину Мерабу Двалишвили в главном поединке турнира UFC Fight Night 221, который проходил в Лас-Вегасе, штат Невада.

Бой продлился все пять раундов и завершился единогласным решением судей.

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Это поражение стало для Яна пятым в UFC. На его счету также 16 побед. Двалишвили одержал 15-ю победу при четырёх поражениях.

В соглавном поединке вечера российский тяжеловес Александр Волков нокаутировал представителя Молдавии Александра Романова. Бой завершился уже в первом раунде.

Артур Лапсаков
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