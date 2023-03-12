Александр Волков нокаутировал Романова в первом раунде на UFC Fight Night 221
Российский боец Александр Волков победил представителя Молдавии Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада.
Соглавный поединок двух тяжеловесов завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Александр Волков нокаутировал Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221. Видео © Twitter / Sober Costa
Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах при десяти поражениях. Романов потерпел второе поражение подряд, имея в активе 16 побед.
В основном карде россиянин Никита Крылов досрочно победил американца Райана Спэнна, а Саид Нурмагомедов проиграл представителю США Джонатану Мартинесу.
Ранее Лайф рассказывал, что Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в главном поединке турнира промоушена RCC Boxing Promotions. Поединок прошёл по правилам бокса в Екатеринбурге.
Twitter / Alexander Volkov