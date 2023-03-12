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12 марта, 01:23

Александр Волков нокаутировал Романова в первом раунде на UFC Fight Night 221

Российский боец Александр Волков победил представителя Молдавии Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада.

Соглавный поединок двух тяжеловесов завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Александр Волков нокаутировал Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221. Видео © Twitter / Sober Costa

Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах при десяти поражениях. Романов потерпел второе поражение подряд, имея в активе 16 побед.

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Ранее Лайф рассказывал, что Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в главном поединке турнира промоушена RCC Boxing Promotions. Поединок прошёл по правилам бокса в Екатеринбурге.

Обложка ©

Twitter / Alexander Volkov

Артур Лапсаков
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