Александр Волков нокаутировал Романова в первом раунде на UFC Fight Night 221

Российский боец Александр Волков победил представителя Молдавии Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221, который проходит в Лас-Вегасе, штат Невада.

Соглавный поединок двух тяжеловесов завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Александр Волков нокаутировал Александра Романова на турнире UFC Fight Night 221. Видео © Twitter / Sober Costa

Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах при десяти поражениях. Романов потерпел второе поражение подряд, имея в активе 16 побед.

В основном карде россиянин Никита Крылов досрочно победил американца Райана Спэнна, а Саид Нурмагомедов проиграл представителю США Джонатану Мартинесу.