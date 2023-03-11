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11 марта, 05:05

Усман Нурмагомедов задушил Хендерсона и сохранил чемпионский титул Bellator

Российский боец Усман Нурмагомедов победил американца Бенсона Хендерсона на турнире Bellator 292, который проходил в калифорнийском штате Сан-Хосе, и защитил чемпионский титул.

Поединок завершился в первом раунде удушающим приёмом. Это первая защита титула россиянина в лёгком дивизионе. Теперь на его счету 17 побед в 17 поединках.

Победа Нурмагомедова удушающим приёмом. Видео © Twitter / Bellator MMA

Чемпион UFC Махачев не собирается завершать карьеру и готов к реваншу с Волкановски

Чемпион UFC Махачев не собирается завершать карьеру и готов к реваншу с Волкановски

Ранее Лайф писал, что уроженка Киргизии Валентина Шевченко проиграла мексиканке Алексе Грассо и потеряла титул UFC. Поединок завершился победой Грассо удушающим приёмом в четвёртом раунде.

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Twitter / Scott Coker

Артур Лапсаков
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