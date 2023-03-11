Усман Нурмагомедов задушил Хендерсона и сохранил чемпионский титул Bellator
Российский боец Усман Нурмагомедов победил американца Бенсона Хендерсона на турнире Bellator 292, который проходил в калифорнийском штате Сан-Хосе, и защитил чемпионский титул.
Поединок завершился в первом раунде удушающим приёмом. Это первая защита титула россиянина в лёгком дивизионе. Теперь на его счету 17 побед в 17 поединках.
Победа Нурмагомедова удушающим приёмом. Видео © Twitter / Bellator MMA
Ранее Лайф писал, что уроженка Киргизии Валентина Шевченко проиграла мексиканке Алексе Грассо и потеряла титул UFC. Поединок завершился победой Грассо удушающим приёмом в четвёртом раунде.
Twitter / Scott Coker