Усман Нурмагомедов задушил Хендерсона и сохранил чемпионский титул Bellator

Российский боец Усман Нурмагомедов победил американца Бенсона Хендерсона на турнире Bellator 292, который проходил в калифорнийском штате Сан-Хосе, и защитил чемпионский титул.

Поединок завершился в первом раунде удушающим приёмом. Это первая защита титула россиянина в лёгком дивизионе. Теперь на его счету 17 побед в 17 поединках.

Победа Нурмагомедова удушающим приёмом. Видео © Twitter / Bellator MMA