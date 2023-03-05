Шевченко проиграла Грассо и потеряла титул UFC
Шевченко проиграла Грассо и лишилась чемпионского титула UFC в женском наилегчайшем весе
Валентина Шевченко и Алекса Грассо. Обложка © UFC Russia
Боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко лишилась пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Уроженка Киргизии проиграла мексиканке Алексе Грассо на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.
Поединок завершился победой Грассо удушающим приёмом в четвёртом раунде. Таким образом, она стала новой чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе.
Шевченко — чемпионка промоушена в наилегчайшем весе с 2018 года. В профессиональных смешанных единоборствах она одержала 23 победы при четырёх поражениях, а рекорд Грассо — 16 побед и три поражения.
Ранее Лайф писал, что серебряный призёр Олимпиады в Токио Муслим Гаджимагомедов победил соотечественника Дениса Савицкого на турнире в Москве. Этот поединок стал вторым для Гаджимагомедова на профессиональном ринге, однако не будет засчитан в статистику.