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5 марта, 06:20

Шевченко проиграла Грассо и потеряла титул UFC

Шевченко проиграла Грассо и лишилась чемпионского титула UFC в женском наилегчайшем весе

<p>Валентина Шевченко и Алекса Грассо. Обложка ©<a href="https://ufc.ru/trending/all" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> UFC Russia</a></p>

Валентина Шевченко и Алекса Грассо. Обложка © UFC Russia

Боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко лишилась пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе. Уроженка Киргизии проиграла мексиканке Алексе Грассо на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

Поединок завершился победой Грассо удушающим приёмом в четвёртом раунде. Таким образом, она стала новой чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе.

Шевченко — чемпионка промоушена в наилегчайшем весе с 2018 года. В профессиональных смешанных единоборствах она одержала 23 победы при четырёх поражениях, а рекорд Грассо — 16 побед и три поражения.

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Оксана Попова
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