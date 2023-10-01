Боец Пётр Ян попал в больницу и перенёс операцию на глазу

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян был госпитализирован. Боец опубликовал кадры, где он лежит на больничной койке.

Боец Пётр Ян был госпитализирован. Видео © VK / UFC / ONE FC / PFL

"Два дня назад спал. Сейчас уже дома", — подписал он видео, не объясняя, что произошло. Однако у бойца видна повязка над глазом.