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1 октября, 04:11

Боец Пётр Ян попал в больницу и перенёс операцию на глазу

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян был госпитализирован. Боец опубликовал кадры, где он лежит на больничной койке.

Боец Пётр Ян был госпитализирован. Видео © VK / UFC / ONE FC / PFL

"Два дня назад спал. Сейчас уже дома", — подписал он видео, не объясняя, что произошло. Однако у бойца видна повязка над глазом.

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На счету 30-летнего Петра Яна 16 побед и пять поражений в ММА. Последний его бой состоялся в марте на турнире UFC Fight Night 221 с грузином Мерабом Двалишвили. Россиянин проиграл единогласным решением судей. Следующий поединок он собирался провести в конце этого года.

Обложка ©

Кадр из видео VK / UFC / ONE FC / PFL

Лариса Сафронова
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