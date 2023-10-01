Боец Пётр Ян попал в больницу и перенёс операцию на глазу
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян был госпитализирован. Боец опубликовал кадры, где он лежит на больничной койке.
Боец Пётр Ян был госпитализирован. Видео © VK / UFC / ONE FC / PFL
"Два дня назад спал. Сейчас уже дома", — подписал он видео, не объясняя, что произошло. Однако у бойца видна повязка над глазом.
На счету 30-летнего Петра Яна 16 побед и пять поражений в ММА. Последний его бой состоялся в марте на турнире UFC Fight Night 221 с грузином Мерабом Двалишвили. Россиянин проиграл единогласным решением судей. Следующий поединок он собирался провести в конце этого года.
Кадр из видео VK / UFC / ONE FC / PFL