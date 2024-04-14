Царукян раздельным решением судей победил бразильца Оливейру в турнире UFC 300
Россиянин Царукян победил бразильца Оливейру в турнире UFC 300
Бой между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Обложка © ТАСС / Zuma / ZEUS
На турнире UFC 300 в Лас-Вегасе состоялся бой между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Арманом Царукяном и бывшим чемпионом промоушена в лёгкой весовой категории бразильцем Чарльзом Оливейрой. В итоге победа досталась россиянину.
Претендентский поединок продлился все три раунда. В результате бой закончился раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29), которые отдали победу россиянину армянского происхождения.
Стоит отметить, что президент UFC Дана Уайт до этого сообщил о том, что победитель данного противостояния получит бой за титул в лёгком дивизионе. Теперь Царукяну предстоит встретиться с Исламом Махачевым, который удерживает чемпионский титул с октября 2022 года.
Напомним, что Царукяну 27 лет, а на его счету теперь 22 победы при трёх поражениях в MMA. Ранее он уже заявлял о своей готовности к бою с Махачевым. Это случилось в конце прошлого года, после победы россиянина над американцем Бениэлом Дариюшем.