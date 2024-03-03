Россиянин Умар Нурмагомедов одержал пятую победу в UFC

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 87 в Лас-Вегасе состоялся поединок между российским бойцом смешанного стиля Умаром Нурмагомедовым и казахстанцем Бекзатом Алмаханом. Встреча завершилась победой россиянина.

Бой длился все три раунда. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.

Теперь на счету 28-летнего дагестанского спортсмена 17 побед в 17 встречах. 26-летний казахстанец, который провёл дебютный поединок в промоушене, имеет 11 побед и 2 поражения.