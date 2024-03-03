Россиянин Умар Нурмагомедов одержал пятую победу в UFC
Российский боец Умар Нурмагомедов победил Алмахана из Казахстана на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов. Обложка © t.me / Umar Nurmagomedov
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 87 в Лас-Вегасе состоялся поединок между российским бойцом смешанного стиля Умаром Нурмагомедовым и казахстанцем Бекзатом Алмаханом. Встреча завершилась победой россиянина.
Бой длился все три раунда. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.
Теперь на счету 28-летнего дагестанского спортсмена 17 побед в 17 встречах. 26-летний казахстанец, который провёл дебютный поединок в промоушене, имеет 11 побед и 2 поражения.
Ранее Life.ru писал, что россиянин Роман Копылов проиграл американцу Энтони Эрнандесу на турнире UFC 298. Поединок завершился досрочно, когда во втором раунде Эрнандес выиграл удушающим приёмом.