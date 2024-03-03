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2 марта, 23:57

Россиянин Умар Нурмагомедов одержал пятую победу в UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов победил Алмахана из Казахстана на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов. Обложка © t.me / Umar Nurmagomedov

Российский боец смешанного стиля Умар Нурмагомедов. Обложка © t.me / Umar Nurmagomedov

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 87 в Лас-Вегасе состоялся поединок между российским бойцом смешанного стиля Умаром Нурмагомедовым и казахстанцем Бекзатом Алмаханом. Встреча завершилась победой россиянина.

Бой длился все три раунда. Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением судей.

Теперь на счету 28-летнего дагестанского спортсмена 17 побед в 17 встречах. 26-летний казахстанец, который провёл дебютный поединок в промоушене, имеет 11 побед и 2 поражения.

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Ранее Life.ru писал, что россиянин Роман Копылов проиграл американцу Энтони Эрнандесу на турнире UFC 298. Поединок завершился досрочно, когда во втором раунде Эрнандес выиграл удушающим приёмом.

Алексей Соловьёв
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