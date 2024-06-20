Россиянку, которая обматерила украинскую фехтовальщицу за хамство, внесли в базу "Миротворца"
Фехтовальщицу Гучмазову внесли в базу "Миротворца" после скандала с рукопожатием
Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от рукопожатия с россиянкой Майей Гучмазовой. Обложка © YouTube / FIE Fencing Channel
Россиянку Майю Гучмазову, которая с 2017 года выступает за сборную Грузии, внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" после скандала на чемпионате Европы по фехтованию.
Напомним, на ЧЕ украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от рукопожатия с Майей Гучмазовой, которая представляет Грузию. В ответ россиянка разразилась отборным матом, задавшись вопросом, почему украинские спортсмены постоянно ведут себя так по-хамски.
Похожий случай произошёл в 2023 году. Тогда другая украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка во время ЧМ-2023. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Этот инцидент вызвал большой скандал.