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20 июня, 08:47
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Россиянку, которая обматерила украинскую фехтовальщицу за хамство, внесли в базу "Миротворца"

Фехтовальщицу Гучмазову внесли в базу "Миротворца" после скандала с рукопожатием

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от рукопожатия с россиянкой Майей Гучмазовой. Обложка © YouTube / FIE Fencing Channel

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от рукопожатия с россиянкой Майей Гучмазовой. Обложка © YouTube / FIE Fencing Channel

Россиянку Майю Гучмазову, которая с 2017 года выступает за сборную Грузии, внесли в базу скандального украинского сайта "Миротворец" после скандала на чемпионате Европы по фехтованию.

Напомним, на ЧЕ украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от рукопожатия с Майей Гучмазовой, которая представляет Грузию. В ответ россиянка разразилась отборным матом, задавшись вопросом, почему украинские спортсмены постоянно ведут себя так по-хамски.

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Похожий случай произошёл в 2023 году. Тогда другая украинская фехтовальщица Ольга Харлан не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка во время ЧМ-2023. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Этот инцидент вызвал большой скандал.

Александра Вишнякова
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