Украинская фехтовальщица отказалась жать руку россиянке на ЧЕ-2024 и получила в ответ отборный мат
Украинская фехтовальщица отказалась жать руку россиянке на чемпионате Европы
Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от рукопожатия с россиянкой Майей Гучмазовой. Обложка © YouTube / FIE Fencing Channel
Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от рукопожатия с россиянкой Майей Гучмазовой, которая с 2017 года выступает за сборную Грузии, после поединка на чемпионате Европы по фехтованию. Турнир проходит в швейцарском Базеле.
Так, после окончания поединка Гучмазова хотела пожать руку украинской коллеге, однако та не собиралась отвечать ей взаимностью и просто ушла. Из-за этого россиянка разразилась возмущённым спичем с нецензурной лексикой и задалась вопросом, почему украинские спортсмены постоянно ведут себя так по-хамски. Схватка закончилась победой Кривицкой со счётом 15:9.
"Почему они так себя ведут? Почему им можно всё?" — возмутилась Гучмазова поведению соперницы с Украины, сопроводив высказывание нецензурной лексикой.
Ранее сообщалось, что украинка Оксана Ливач расплакалась на чемпионате Европы по борьбе после проигрыша россиянке Милане Дадашевой. Оппонентка нашей спортсменки также не пожала ей руку после окончания поединка.
Напомним, что другая украинская фехтовальщица Ольга Харлан также не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка в 1/32 финала ЧМ-2023. Вместо этого она выставила саблю вперёд и не подпустила соперницу к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, но её отстранили от турнира. Позже стало известно, что Международная федерация фехтования приняла решение отменить рукопожатия после скандала. Харлан вручили чёрную карту. Но позже FIE её отменила. А Украина пожаловалась на Россию в FIE.