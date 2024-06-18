Украинская фехтовальщица отказалась жать руку россиянке на ЧЕ-2024 и получила в ответ отборный мат

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась от рукопожатия с россиянкой Майей Гучмазовой, которая с 2017 года выступает за сборную Грузии, после поединка на чемпионате Европы по фехтованию. Турнир проходит в швейцарском Базеле.

Так, после окончания поединка Гучмазова хотела пожать руку украинской коллеге, однако та не собиралась отвечать ей взаимностью и просто ушла. Из-за этого россиянка разразилась возмущённым спичем с нецензурной лексикой и задалась вопросом, почему украинские спортсмены постоянно ведут себя так по-хамски. Схватка закончилась победой Кривицкой со счётом 15:9.

"Почему они так себя ведут? Почему им можно всё?" — возмутилась Гучмазова поведению соперницы с Украины, сопроводив высказывание нецензурной лексикой.