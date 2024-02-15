Украинка расплакалась на ЧЕ-2024 по борьбе после проигрыша россиянке Дадашевой

Россиянка Милана Дадашева завоевала бронзу на чемпионате Европы по борьбе, который сейчас проходит в Бухаресте. В медальном поединке она победила украинскую спортсменку Оксану Ливач.

Встреча в весовой категории до 50 кг завершилась со счётом 17:15 в пользу россиянки. Оппонентка Дадашевой не пожала ей руку и расплакалась после окончания поединка.

Милане Дадашевой 28 лет. Она уже становилась бронзовым призёром чемпионата Европы в 2018 и 2020 году. Помимо этого, в 2016 году она была чемпионкой России.