Украинка расплакалась на ЧЕ-2024 по борьбе после проигрыша россиянке Дадашевой
Россиянка Дадашева победила украинку Ливач и завоевала бронзу ЧЕ-2024 по борьбе
Милана Дадашева победила украинку Оксану Ливач. Обложка © United World Wrestling
Россиянка Милана Дадашева завоевала бронзу на чемпионате Европы по борьбе, который сейчас проходит в Бухаресте. В медальном поединке она победила украинскую спортсменку Оксану Ливач.
Встреча в весовой категории до 50 кг завершилась со счётом 17:15 в пользу россиянки. Оппонентка Дадашевой не пожала ей руку и расплакалась после окончания поединка.
Милане Дадашевой 28 лет. Она уже становилась бронзовым призёром чемпионата Европы в 2018 и 2020 году. Помимо этого, в 2016 году она была чемпионкой России.
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