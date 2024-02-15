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15 февраля, 20:29

Украинка расплакалась на ЧЕ-2024 по борьбе после проигрыша россиянке Дадашевой

Россиянка Дадашева победила украинку Ливач и завоевала бронзу ЧЕ-2024 по борьбе

Милана Дадашева победила украинку Оксану Ливач. Обложка © United World Wrestling

Милана Дадашева победила украинку Оксану Ливач. Обложка © United World Wrestling

Россиянка Милана Дадашева завоевала бронзу на чемпионате Европы по борьбе, который сейчас проходит в Бухаресте. В медальном поединке она победила украинскую спортсменку Оксану Ливач.

Встреча в весовой категории до 50 кг завершилась со счётом 17:15 в пользу россиянки. Оппонентка Дадашевой не пожала ей руку и расплакалась после окончания поединка.

Милане Дадашевой 28 лет. Она уже становилась бронзовым призёром чемпионата Европы в 2018 и 2020 году. Помимо этого, в 2016 году она была чемпионкой России.

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Ранее Life.ru писал, что российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297. Поединок состоялся 21 января в канадском Торонто.

Алексей Соловьёв
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