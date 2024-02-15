Лучшего российского борца не пустили в Румынию на чемпионат Европы

Двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Абдулрашида Садулаев не пустили в Румынию на чемпионат Европы по вольной борьбе. Выдающемуся российскому атлету отказали во въезде прямо в аэропорту, сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Назвать причину пока сложно. В ближайшее время встретимся со спортсменом, всё обсудим. Пограничная служба, как объясняли Абдулрашиду офицеры в течение двух часов, выразила сомнение в подлинности визы. Дело в том, что он получал её в Испании и прилетел в Бухарест из Барселоны. При этом в Испании он выходил из аэропорта, вернулся, благополучно сел в самолёт и прилетел в Румынию", — приводит слова Мамиашвили РИА "Новости".

По словам главы ФСБР, румынские пограничники по каким-то причинам усомнились в подлинности визы. Также Мамиашвили отметил, что политическое руководство стран, которые принимают большие турниры, должно брать на себя обязательства, в том числе по визовым вопросам. Сейчас Садулаев возвращается в Москву, при это уже ясно, что он не сможет выступить на чемпионате Европы. Более того, замену искать уже поздно.

Чемпионат Европы по борьбе 2024 года проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Состязания борцов вольного стиля начинаются 16 февраля. К слову, Садулаев четырежды выигрывал континентальное первенство. 27-летний российский спортсмен за свою карьеру выступал в весовых категориях до 86, 92 и 97 кг.