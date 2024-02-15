"Крик души": Хоккеисты молодёжной сборной России потребовали от IIHF объяснить их отстранение от ЧМ

Игроки молодёжной сборной России по хоккею обратились к чиновникам из Международной федерации хоккея (IIHF) с требованием объяснить причину их отстранения от чемпионата мира. Они также призвали рассмотреть вопрос о возвращении команды на ЧМ. В письме они, в частности, проводят параллели с командой Израиля, которая, несмотря на обстановку в мире, всё-таки была допущена до мирового спорта.

"В 2023-м и 2024 году Россия не играла из-за проблем с безопасностью — так обозначила причину недопуска ваша организация... По той же причине вы отстранили от соревнований сборную Израиля 11 января 2024 года, спустя всего шесть дней вы приняли решение её вернуть. Хотелось бы узнать, что произошло за эти шесть дней: завершился конфликт на Ближнем Востоке, за короткое время решились проблемы с безопасностью?" — пишут игроки.

В то же время другие международные организации вроде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ждут в ряды своих клубов спортсменов из всех стран, не стесняясь заявлять об их происхождении. Члены сборной поинтересовались, чем они — ребята 2003-2005 г.г. рождения — "провинились", из-за чего их старательно вычёркивают из спорта, делая турниры менее конкурентными.

Хоккеисты также призвали "прямо, во весь голос, на весь мир" заявить, если причина отстранения на деле кроется в политических пристрастиях, конъюнктуре или убеждениях. Они признаются, что опубликованное письмо — "крик души", призванный узнать правду.

"Мы справимся с любыми трудностями и всё равно станем профессионалами, несмотря на любое ваше решение, но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы", — заключили спортсмены.