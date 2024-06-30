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30 июня, 06:40

Перейра защитил титул UFC в полутяжёлом весе, нокаутировав Прохазку

Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Обложка © VK / UFC

Алекс Перейра и Иржи Прохазка. Обложка © VK / UFC

Боец ММА Алекс Перейра одолел чеха Иржи Прохазку и сумел защитить титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Они уже встречались в декабре 2023 года, тогда досрочную победу также одержал бразилец.

В этот раз бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, на счету Перейры 11 побед при двух поражениях. Прежде боец был чемпионом промоушена в среднем дивизионе. А в активе Прохазки 30 побед, пять поражений и одна ничья.

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Николай Рюмин
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