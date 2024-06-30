Перейра защитил титул UFC в полутяжёлом весе, нокаутировав Прохазку

Боец ММА Алекс Перейра одолел чеха Иржи Прохазку и сумел защитить титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Они уже встречались в декабре 2023 года, тогда досрочную победу также одержал бразилец.

В этот раз бой завершился техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, на счету Перейры 11 побед при двух поражениях. Прежде боец был чемпионом промоушена в среднем дивизионе. А в активе Прохазки 30 побед, пять поражений и одна ничья.