Алискеров нокаутом проиграл Уиттакеру на турнире UFC в Саудовской Аравии
Роберт Уиттакер нокаутировал Икрама Алискерова. Обложка © Telegram / UFC Russia
Российский боец Икрам Алискеров проиграл австралийцу Роберту Уиттакеру в главном событии на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии.
Поединок завершился уже в первом раунде нокаутом. Алискеров, который вышел на бой на коротком уведомлении после проблем со здоровьем у Хамзата Чимаева, прервал серию из семи побед подряд, потерпев второе поражение в карьере при 15 победах. Уиттакер одержал 26-ю победу, выиграв второй бой кряду.
Ранее Life.ru рассказывал, что на турнире UFC 303, который состоится 30 июня в Лас-Вегасе, США, должен был выступить ирландец Коннор Макгрегор. Однако его возвращение пока откладывается: из-за травмы спортсмен не сможет выйти в октагон. Вместо главного боя Макгрегор – Чендлен турнир возглавит противостояние бразильца Алекса Перейры и чеха Иржи Прохазки.