Алискеров нокаутом проиграл Уиттакеру на турнире UFC в Саудовской Аравии

Российский боец Икрам Алискеров проиграл австралийцу Роберту Уиттакеру в главном событии на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии.

Поединок завершился уже в первом раунде нокаутом. Алискеров, который вышел на бой на коротком уведомлении после проблем со здоровьем у Хамзата Чимаева, прервал серию из семи побед подряд, потерпев второе поражение в карьере при 15 победах. Уиттакер одержал 26-ю победу, выиграв второй бой кряду.