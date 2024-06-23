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22 июня, 21:43

Алискеров нокаутом проиграл Уиттакеру на турнире UFC в Саудовской Аравии

Роберт Уиттакер нокаутировал Икрама Алискерова. Обложка © Telegram / UFC Russia

Роберт Уиттакер нокаутировал Икрама Алискерова. Обложка © Telegram / UFC Russia

Российский боец Икрам Алискеров проиграл австралийцу Роберту Уиттакеру в главном событии на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии.

Поединок завершился уже в первом раунде нокаутом. Алискеров, который вышел на бой на коротком уведомлении после проблем со здоровьем у Хамзата Чимаева, прервал серию из семи побед подряд, потерпев второе поражение в карьере при 15 победах. Уиттакер одержал 26-ю победу, выиграв второй бой кряду.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на турнире UFC 303, который состоится 30 июня в Лас-Вегасе, США, должен был выступить ирландец Коннор Макгрегор. Однако его возвращение пока откладывается: из-за травмы спортсмен не сможет выйти в октагон. Вместо главного боя Макгрегор – Чендлен турнир возглавит противостояние бразильца Алекса Перейры и чеха Иржи Прохазки.

Артур Лапсаков
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