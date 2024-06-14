Бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303 отменили из-за травмы ирландца

Поединок ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора и американца Майкла Чендлера на турнире UFC 303 не состоится. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт в своих соцсетях.

Причиной отмены боя послужила травма Конора, поединок будет перенесён на другую дату. Макгрегору 35 лет, на его счету 22 победы и 6 поражений в MMA. Он стал первым бойцом UFC, который в одно время владел титулами сразу в двух весовых категориях. В бою с Дастином Порье в 2021 году ирландец сломал ногу.

Чендлеру 38 лет, он одержал 23 победы и потерпел 8 поражений в MMA.