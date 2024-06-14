Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев попал в больницу. Фото спортсмена из палаты опубликовал на своей странице в социальной сети боец Мухаммад Эскирханов.

Боец UFC Хамзат Чимаев попал в больницу. Фото Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mukhammad_eskirkhanov

Что послужило причиной госпитализации спортсмена, неизвестно. На опубликованном фото видно, что он лежит под капельницей в больничной палате.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подарил Чимаеву люксовый внедорожник Mercedes-Benz G-класса ("гелендваген") после его победы на турнире UFC в Абу-Даби. Чимаев опубликовал фотографию на фоне чёрного "гелендвагена" и указал аккаунты Кадырова и двух его сыновей — Али и Адама. Отметим, что стоимость такого автомобиля начинается от 25 миллионов рублей.