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13 июня, 22:53

Боец UFC Хамзат Чимаев попал в больницу

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khamzat_chimaev

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / khamzat_chimaev

Боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев попал в больницу. Фото спортсмена из палаты опубликовал на своей странице в социальной сети боец Мухаммад Эскирханов.

Боец UFC Хамзат Чимаев попал в больницу. Фото Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mukhammad_eskirkhanov

Боец UFC Хамзат Чимаев попал в больницу. Фото Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mukhammad_eskirkhanov

Что послужило причиной госпитализации спортсмена, неизвестно. На опубликованном фото видно, что он лежит под капельницей в больничной палате.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подарил Чимаеву люксовый внедорожник Mercedes-Benz G-класса ("гелендваген") после его победы на турнире UFC в Абу-Даби. Чимаев опубликовал фотографию на фоне чёрного "гелендвагена" и указал аккаунты Кадырова и двух его сыновей — Али и Адама. Отметим, что стоимость такого автомобиля начинается от 25 миллионов рублей.

Оксана Попова
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