Волков победил соотечественника Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии российский тяжеловес Александр Волков победил соотечественника Сергея Павловича. Бой прошёл все три раунда и завершился единогласным решением судей.

Это четвёртая победа подряд для Волкова и 38-я — в смешанных единоборствах. Павлович потерпел второе поражение кряду, теперь его рекорд 18-3. Напомним, в ноябре боец уступил англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Ещё в одном поединке россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нокаутировал бразильца Антонио Троколи. Это вторая победа Магомедова в UFC, теперь его рекорд 13-0. А в предварительном карде Ринат Фахретдинов победил датчанина Николаса Далби.