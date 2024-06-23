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22 июня, 21:21

Волков победил соотечественника Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии

Сергей Павлович (в чёрных шортах) и Александр Волков (в белых шортах). Обложка © X / UFC Japan

Сергей Павлович (в чёрных шортах) и Александр Волков (в белых шортах). Обложка © X / UFC Japan

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии российский тяжеловес Александр Волков победил соотечественника Сергея Павловича. Бой прошёл все три раунда и завершился единогласным решением судей.

Это четвёртая победа подряд для Волкова и 38-я — в смешанных единоборствах. Павлович потерпел второе поражение кряду, теперь его рекорд 18-3. Напомним, в ноябре боец уступил англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

Ещё в одном поединке россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нокаутировал бразильца Антонио Троколи. Это вторая победа Магомедова в UFC, теперь его рекорд 13-0. А в предварительном карде Ринат Фахретдинов победил датчанина Николаса Далби.

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В главном событии первого турнира UFC в Эр-Рияде должен был выступить Хамзат Чимаев, однако он снялся из-за болезни. Вместо него в октагон выйдет Икрам Алискеров.

Артур Лапсаков
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