Волков победил соотечественника Павловича на турнире UFC в Саудовской Аравии
Сергей Павлович (в чёрных шортах) и Александр Волков (в белых шортах). Обложка © X / UFC Japan
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Саудовской Аравии российский тяжеловес Александр Волков победил соотечественника Сергея Павловича. Бой прошёл все три раунда и завершился единогласным решением судей.
Это четвёртая победа подряд для Волкова и 38-я — в смешанных единоборствах. Павлович потерпел второе поражение кряду, теперь его рекорд 18-3. Напомним, в ноябре боец уступил англичанину Тому Аспиналлу в поединке за временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Ещё в одном поединке россиянин Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) нокаутировал бразильца Антонио Троколи. Это вторая победа Магомедова в UFC, теперь его рекорд 13-0. А в предварительном карде Ринат Фахретдинов победил датчанина Николаса Далби.
В главном событии первого турнира UFC в Эр-Рияде должен был выступить Хамзат Чимаев, однако он снялся из-за болезни. Вместо него в октагон выйдет Икрам Алискеров.