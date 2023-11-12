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12 ноября, 04:39

Павлович проиграл Аспиналлу на UFC 295 нокаутом в первом раунде

<p>Том Аспиналл получает временный пояс. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/UFCRussia/6923" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC Russia</a></p>

Том Аспиналл получает временный пояс. Обложка © t.me / UFC Russia

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович нокаутом проиграл британцу Тому Аспиналлу в поединке за титул временного чемпиона тяжёлого веса. Их бой состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

Чтобы разобраться друг с другом, бойцам хватило одной минуты десяти секунд. Британец попал рукой в голову Павловичу, а потом добил его парой ударов. В итоге Аспиналл забрал временный пояс.

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Посмотреть на бой Павловича и Аспиналла пришёл лично бывший президент США Дональд Трамп. Бывший глава Белого дома — большой поклонник смешанных единоборств и часто посещает крупные турниры.

Это не первая победа Тома Аспиналла над российскими бойцами. На UFC Fight Night 204 в Лондоне в марте 2022 года он в первом раунде нокаутировал Александра Волкова.

Артур Лапсаков
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