Павлович проиграл Аспиналлу на UFC 295 нокаутом в первом раунде
Том Аспиналл получает временный пояс. Обложка © t.me / UFC Russia
Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович нокаутом проиграл британцу Тому Аспиналлу в поединке за титул временного чемпиона тяжёлого веса. Их бой состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.
Чтобы разобраться друг с другом, бойцам хватило одной минуты десяти секунд. Британец попал рукой в голову Павловичу, а потом добил его парой ударов. В итоге Аспиналл забрал временный пояс.
Посмотреть на бой Павловича и Аспиналла пришёл лично бывший президент США Дональд Трамп. Бывший глава Белого дома — большой поклонник смешанных единоборств и часто посещает крупные турниры.
Это не первая победа Тома Аспиналла над российскими бойцами. На UFC Fight Night 204 в Лондоне в марте 2022 года он в первом раунде нокаутировал Александра Волкова.