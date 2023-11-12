Павлович проиграл Аспиналлу на UFC 295 нокаутом в первом раунде

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович нокаутом проиграл британцу Тому Аспиналлу в поединке за титул временного чемпиона тяжёлого веса. Их бой состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке.

Чтобы разобраться друг с другом, бойцам хватило одной минуты десяти секунд. Британец попал рукой в голову Павловичу, а потом добил его парой ударов. В итоге Аспиналл забрал временный пояс.

Посмотреть на бой Павловича и Аспиналла пришёл лично бывший президент США Дональд Трамп. Бывший глава Белого дома — большой поклонник смешанных единоборств и часто посещает крупные турниры.