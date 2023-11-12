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12 ноября, 03:32

Дональд Трамп пришёл посмотреть на бой русского богатыря Сергея Павловича в UFC

Трамп появился на турнире UFC 295 перед выступлением россиянина Павловича

<p>Дональд Трамп на UFC 295 в Нью-Йорке. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/SocraticDaily/status/1723536982255817162" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Socratic Daily</a></p>

Дональд Трамп на UFC 295 в Нью-Йорке. Обложка © X / The Socratic Daily

Бывший президент США Дональд Трамп посетил номерной ММА-турнир UFC 295, в соглавном бою которого россиянин Сергей Павлович поборется за титул временного чемпиона с Томом Аспиналлом. Экс-американский лидер появился на арене перед началом основного карда в сопровождении ряда звёзд.

Дональд Трамп, Такер Карлсон и Кид Рок на UFC 295 в Нью-Йорке. Видео © X / UFC on TNT Sports

Политик прибыл на арену "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке вместе с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном и рок-музыкантом Кидом Роком. Также компанию 45-му главе государства составил глава спортивного промоушена Дана Уайт. Выход экс-президента сопровождался бурными овациями.

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Сергей Павлович — не единственный россиянин, выступающий в этом карде. Предварительные бои украсил и его соотечественник Вячеслав Борщёв, который устроил в октагоне настоящее шоу, сразившись с азербайджанцем Назимом Садыховым.

Илья Пушкарев
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