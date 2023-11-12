Дональд Трамп пришёл посмотреть на бой русского богатыря Сергея Павловича в UFC

Бывший президент США Дональд Трамп посетил номерной ММА-турнир UFC 295, в соглавном бою которого россиянин Сергей Павлович поборется за титул временного чемпиона с Томом Аспиналлом. Экс-американский лидер появился на арене перед началом основного карда в сопровождении ряда звёзд.

Дональд Трамп, Такер Карлсон и Кид Рок на UFC 295 в Нью-Йорке. Видео © X / UFC on TNT Sports

Политик прибыл на арену "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке вместе с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном и рок-музыкантом Кидом Роком. Также компанию 45-му главе государства составил глава спортивного промоушена Дана Уайт. Выход экс-президента сопровождался бурными овациями.