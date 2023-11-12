Бой россиянина Борщёва и азербайджанца Садыхова на UFC 295 завершился вничью
Вячеслав Борщёв (в красных трусах) и Назим Садыхов (в белых трусах) в бою на турнире UFC 295. Обложка © X / UFC
Бой российского бойца Вячеслава Борщёва и азербайджанца Назима Садыхова на турнире UFC 295 завершился вничью. Поединок продлился все три раунда.
Спортсмены устроили настоящее шоу в клетке. Ещё в первом раунде у Борщёва образовалась сечка, кровь из которой залила настил. Садыхов пытался переводить ход событий в борьбу, но россиянин отвечал на это хорошей защитой, несмотря на тяжёлые удары. Красивый и тяжёлый обмен ударами проходил все 15 минут боя, в борьбе бойцы также показали хороший уровень. В итоге судьи не смогли определить победителя.
Напомним, одним из главных поединков на турнире в Нью-Йорке станет бой российского тяжеловеса Сергея Павловича с британцем Томом Аспиналлом за временный титул UFC.
А ранее бывший обладатель двух чемпионских поясов Конор Макгрегор удивился лидерству россиянина Ислама Махачева в рейтинге P4P (вне зависимости от весовых категорий). Легковес поднялся туда после нокаута в бою с Алексом Волкановски, возглавлявшем UFC 294 в Абу-Даби.