Бой россиянина Борщёва и азербайджанца Садыхова на UFC 295 завершился вничью

Спортсмены устроили настоящее шоу в клетке. Ещё в первом раунде у Борщёва образовалась сечка, кровь из которой залила настил. Садыхов пытался переводить ход событий в борьбу, но россиянин отвечал на это хорошей защитой, несмотря на тяжёлые удары. Красивый и тяжёлый обмен ударами проходил все 15 минут боя, в борьбе бойцы также показали хороший уровень. В итоге судьи не смогли определить победителя.