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12 ноября, 01:44

Бой россиянина Борщёва и азербайджанца Садыхова на UFC 295 завершился вничью

<p>Вячеслав Борщёв (в красных трусах) и Назим Садыхов (в белых трусах) в бою на турнире UFC 295. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/ufc/status/1723514239606984729/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Вячеслав Борщёв (в красных трусах) и Назим Садыхов (в белых трусах) в бою на турнире UFC 295. Обложка © X / UFC

Бой российского бойца Вячеслава Борщёва и азербайджанца Назима Садыхова на турнире UFC 295 завершился вничью. Поединок продлился все три раунда.

Спортсмены устроили настоящее шоу в клетке. Ещё в первом раунде у Борщёва образовалась сечка, кровь из которой залила настил. Садыхов пытался переводить ход событий в борьбу, но россиянин отвечал на это хорошей защитой, несмотря на тяжёлые удары. Красивый и тяжёлый обмен ударами проходил все 15 минут боя, в борьбе бойцы также показали хороший уровень. В итоге судьи не смогли определить победителя.

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Напомним, одним из главных поединков на турнире в Нью-Йорке станет бой российского тяжеловеса Сергея Павловича с британцем Томом Аспиналлом за временный титул UFC.

А ранее бывший обладатель двух чемпионских поясов Конор Макгрегор удивился лидерству россиянина Ислама Махачева в рейтинге P4P (вне зависимости от весовых категорий). Легковес поднялся туда после нокаута в бою с Алексом Волкановски, возглавлявшем UFC 294 в Абу-Даби.

Артур Лапсаков
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