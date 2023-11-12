Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода и оштрафовали за допинг
Усман Нурмагомедов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / usman_nurmagomedov
Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест, результат его последнего боя с Брентом Примусом в Bellator аннулирован. Об этом со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Калифорния (SCAC) написал журналист Ариэль Хельвани.
Поединок за выход в финал Гран-при в лёгком весе был признан несостоявшимся, а американцу дали возможность выступить в решающем бою. Дополнительно Нурмагомедову выписали штраф в размере 50 тысяч долларов.
По версии директора SCAC Энди Фостера, российский боец имел рецепт на употребление запрещённого вещества. Впрочем, по неизвестной причине экс-чемпион не подал заявку на его использование.
При этом в Bellator сообщили, что пока россиянина не будут лишать чемпионского пояса в лёгком весе. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу, на данный момент такое решение не принято.
Напомним, Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс Bellator около года назад, одолев бразильца Патрики Фрейре. В марте 2023-го ему удалось защитить титул в бою против ветерана UFC Бенсона Хендерсона.