Усмана Нурмагомедова дисквалифицировали на полгода и оштрафовали за допинг

Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов провалил допинг-тест, результат его последнего боя с Брентом Примусом в Bellator аннулирован. Об этом со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Калифорния (SCAC) написал журналист Ариэль Хельвани.

Поединок за выход в финал Гран-при в лёгком весе был признан несостоявшимся, а американцу дали возможность выступить в решающем бою. Дополнительно Нурмагомедову выписали штраф в размере 50 тысяч долларов.

По версии директора SCAC Энди Фостера, российский боец имел рецепт на употребление запрещённого вещества. Впрочем, по неизвестной причине экс-чемпион не подал заявку на его использование.