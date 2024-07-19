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19 июля, 09:34

Боец ММА Александр Ларкин устроил драку в аэропорту Внуково

Боец смешанных единоборств Александр Ларкин устроил драку в московском аэропорту Внуково. По данным Mash, всё произошло вечером 18 июля. Спортсмен утверждает, что просто ехал с друзьями на гольф-каре по дорожке для VIP-пассажиров, и пострадавший с семьёй помешали ему.

Боец ММА на VIP-карте ущемился из-за семьи и устроил драку во Внуково. Видео © Mash

Сначала Ларкин кричал и неприлично ругался, а потом пустил в ход кулаки. Предварительно, в потасовке принял участие сотрудник воздушной гавани, управлявший транспортом. Спортсмена и водителя задержали, но после дачи объяснений отпустили. Друзья Ларкина, которые были во время конфликта рядом, спешно скрылись до прибытия полицейских.

Сам Александр заявил телеграм-каналу, что его спровоцировали и он не мог быть зачинщиком, так как рядом находились девушка и ребёнок. А менеджер бойца Виталий Тарасов утверждает, что пострадавшие были в состоянии опьянения и сами задирали Ларкина. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за работу.

"Я надеюсь, что к Александру не применят никаких санкций. Со стороны полиции пока нет решений, но обе стороны уже опрошены, разбирательство ведётся", — сказал представитель спортсмена в беседе с 360.ru.

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Ранее в драку попал известный футболист, главный тренер клуба "Мурас Юнайтед" Андрей Канчельскис. Ему "прилетело" у одного из московских баров после завершения финала Евро-2024. Спортсмена пытались привести в чувство около получаса, после чего очевидцы вызвали скорую. В больнице у Канчельскиса диагностировали травму головы. Позднее он показал свой огромный фингал.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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