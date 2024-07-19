Боец ММА Александр Ларкин устроил драку в аэропорту Внуково

Боец смешанных единоборств Александр Ларкин устроил драку в московском аэропорту Внуково. По данным Mash, всё произошло вечером 18 июля. Спортсмен утверждает, что просто ехал с друзьями на гольф-каре по дорожке для VIP-пассажиров, и пострадавший с семьёй помешали ему.

Боец ММА на VIP-карте ущемился из-за семьи и устроил драку во Внуково. Видео © Mash

Сначала Ларкин кричал и неприлично ругался, а потом пустил в ход кулаки. Предварительно, в потасовке принял участие сотрудник воздушной гавани, управлявший транспортом. Спортсмена и водителя задержали, но после дачи объяснений отпустили. Друзья Ларкина, которые были во время конфликта рядом, спешно скрылись до прибытия полицейских.

Сам Александр заявил телеграм-каналу, что его спровоцировали и он не мог быть зачинщиком, так как рядом находились девушка и ребёнок. А менеджер бойца Виталий Тарасов утверждает, что пострадавшие были в состоянии опьянения и сами задирали Ларкина. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за работу.