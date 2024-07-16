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16 июля, 14:04

Опубликовано фото футболиста Канчельскиса после драки в московском баре

Легенда отечественного футбола и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис после драки в баре. Фото © Mash

Легенда отечественного футбола и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис после драки в баре. Фото © Mash

Легенда отечественного футбола и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис, пострадавший в драке в московском баре, показал фото внушительного синяка под глазом. По данным Mash, спортсмен чувствует себя нормально.

Нокаут и полчаса отключки: Появились детали избиения экс-игрока "Манчестер Юнайтед" в Москве
Нокаут и полчаса отключки: Появились детали избиения экс-игрока "Манчестер Юнайтед" в Москве

Напомним, ранее главный тренер киргизского футбольного клуба "Мурас Юнайтед" Андрей Канчельскис пострадал в драке у бара в Москве вскоре после того, как завершился финальный матч Евро-2024. Предположительно, именно с этим матчем и была связана потасовка. Оппонент отправил экс-футболиста в нокаут, Канчельскиса пытались привести в чувство около получаса, но после неудачных попыток вызвали скорую. Врачи диагностировали у тренера травму головы, но госпитализировать не стали.

Александра Вишнякова
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