Опубликовано фото футболиста Канчельскиса после драки в московском баре
Легенда отечественного футбола и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис после драки в баре. Фото © Mash
Легенда отечественного футбола и бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис, пострадавший в драке в московском баре, показал фото внушительного синяка под глазом. По данным Mash, спортсмен чувствует себя нормально.
Напомним, ранее главный тренер киргизского футбольного клуба "Мурас Юнайтед" Андрей Канчельскис пострадал в драке у бара в Москве вскоре после того, как завершился финальный матч Евро-2024. Предположительно, именно с этим матчем и была связана потасовка. Оппонент отправил экс-футболиста в нокаут, Канчельскиса пытались привести в чувство около получаса, но после неудачных попыток вызвали скорую. Врачи диагностировали у тренера травму головы, но госпитализировать не стали.