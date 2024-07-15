Футболист Канчельскис пострадал в драке в центре Москвы после финала Евро

Советский и российский футболист, а ныне главный тренер киргизского футбольного клуба "Мурас Юнайтед" Андрей Канчельскис пострадал в драке у бара в Москве вскоре после того, как завершился финальный матч Евро-2024. Предположительно, именно с этим матчем и была связана потасовка.

Как удалось выяснить сайту MK.Ru, конфликт с участием 55-летнего экс-игрока киевского "Динамо" случился ранним утром 15 июля в самом центре столицы — на улице 1-й Тверской-Ямской. Канчельскис и его будущий противник отдыхали в баре, но потом между ними по какой-то причине случился разлад, который они предпочли решить в поединке. Закончилась эта затея тем, что Канчельскис получил удар в глаз и был вынужден вызвать машину скорой. От отправки в больницу он при этом отказался, решив лечиться дома.

Точных данных о причинах драки у наших коллег нет. Однако, учитывая обстоятельства, можно предположить, что они не сошлись во мнениях насчёт финала Евро-2024, который завершился накануне вечером победой испанцев со счётом 2:1.

Канчельскис — достаточно известная фигура в российском и зарубежном футболе. С 1991 по 1995 год он выступал в составе легендарного английского клуба "Манчестер Юнайтед", а с 2023-го тренирует киргизскую команду с такой же аббревиатурой.