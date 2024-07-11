"Манчестер Юнайтед" подписал 16-летнего футболиста из Дагестана Амира Ибрагимова

Атакующий полузащитник из Дагестана Амир Ибрагимов заключил контракт с британским ФК "Манчестер Юнайтед". Об этом сам юный футболист сообщил на странице в социальной сети.

"Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба", — написал Ибрагимов, не уточнив суммы и сроков контракта.

Сейчас Ибрагимову 16 лет. За свою карьеру он выступал за юношеские команды в разных возрастных категориях и уже выходил на газон в молодёжном (до 18 лет) составе "МЮ". Кроме того, он уже имеет опыт игры за британскую юношескую сборную до 15 и 16 лет.