"Манчестер Юнайтед" подписал 16-летнего футболиста из Дагестана Амира Ибрагимова
Дагестанский футболист Амир Ибрагимов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / amir_ibra7
Атакующий полузащитник из Дагестана Амир Ибрагимов заключил контракт с британским ФК "Манчестер Юнайтед". Об этом сам юный футболист сообщил на странице в социальной сети.
"Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба", — написал Ибрагимов, не уточнив суммы и сроков контракта.
Сейчас Ибрагимову 16 лет. За свою карьеру он выступал за юношеские команды в разных возрастных категориях и уже выходил на газон в молодёжном (до 18 лет) составе "МЮ". Кроме того, он уже имеет опыт игры за британскую юношескую сборную до 15 и 16 лет.
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