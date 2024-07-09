СМИ сообщили о скором переходе форварда "Спартака" в "Зенит", но есть нюанс
"Чемпионат": Соболев согласовал контракт с "Зенитом" за 12 млн евро
Форвард "Спартака" Александр Соболев. Обложка ТАСС / Михаил Синицын
Нападающий ФК "Спартак" Александр Соболев согласился на условия петербургского "Зенита". Как пишет "Чемпионат" со ссылкой на источник", сумма сделки составит 12 миллионов евро.
По его данным, сначала речь шла о трансфере на сумму меньше €10 млн, но потом москвичи подняли цену. В итоге сошлись на 10 млн евро, но с учётом всех бонусов сумма составит €12 млн.
При этом председатель правления "Зенита" Александр Медведев в разговоре со "Спорт-экспресс" опроверг информацию о том, что Соболев принял предложение клуба и в течение пары дней трансфер футболиста будет завершён. Уточнять подробности перехода футболиста он не стал.
Ранее Life.ru писал, что петербургский ФК "Зенит" хочет купить нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Уточнялось, что красно-белые выдвинули сумму компенсации за игрока в 30 миллионов евро для российских клубов и 15 миллионов евро для клубов из-за рубежа. Соглашение Соболева с московским ФК будет действовать ещё два года.