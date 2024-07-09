СМИ сообщили о скором переходе форварда "Спартака" в "Зенит", но есть нюанс

Нападающий ФК "Спартак" Александр Соболев согласился на условия петербургского "Зенита". Как пишет "Чемпионат" со ссылкой на источник", сумма сделки составит 12 миллионов евро.

По его данным, сначала речь шла о трансфере на сумму меньше €10 млн, но потом москвичи подняли цену. В итоге сошлись на 10 млн евро, но с учётом всех бонусов сумма составит €12 млн.

При этом председатель правления "Зенита" Александр Медведев в разговоре со "Спорт-экспресс" опроверг информацию о том, что Соболев принял предложение клуба и в течение пары дней трансфер футболиста будет завершён. Уточнять подробности перехода футболиста он не стал.