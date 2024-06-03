"Зенит" захотел купить нападающего "Спартака" Александра Соболева
Александр Соболев. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Петербургский ФК "Зенит" заинтересован в приобретении нападающего московского "Спартака" Александра Соболева. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
"Спартак" готов продавать. Осталось только разобраться с ценой — и новый [Артём] Дзюба для Питера готов. Ну что, смешно вам теперь?" — написал он в своём телеграм-канале.
"Спартак" установил сумму компенсации за игрока в 30 миллионов евро для российских клубов и 15 миллионов евро для клубов из-за рубежа. Соглашение Соболева с московским ФК будет действовать ещё два года.
Летом 2020 года Александр Соболев перешёл из "Крыльев Советов" в "Спартак" за 4,5 миллиона евро. В прошлом сезоне он принял участие в 34 матчах чемпионата и Кубка России, где забил 10 голов, сделал 9 результативных передач и получил 9 жёлтых карточек. За национальную сборную он сыграл 15 матчей и забил 6 голов за четыре года.
Ранее стало известно о кадровой перестановке в "Спартаке". Тренерский штаб покинул Владимир Слишкович. В клубе поблагодарили наставника за проделанную работу, отметив, что всегда будут рады видеть его на домашнем стадионе.