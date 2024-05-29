"Спартак" объявил об уходе тренера Владимира Слишковича
Владимир Слишкович. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Тренерский штаб московского "Спартака" покинул Владимир Слишкович. О кадровых перестановках сообщила пресс-служба команды.
"Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" этой весной, покидает наш клуб по собственному желанию", — говорится в сообщении красно-белых.
В клубе поблагодарили Слишковича за проделанную работу, отметив, что всегда будут рады видеть на домашнем стадионе.
А ранее сообщалось, что "Спартак" в конце сезона покинет капитан Георгий Джикия. За время его пребывания в составе команды красно-белым удалось провести 214 матчей за клуб, одержать победу в Кубке и Суперкубке страны. Кроме того, Джикия стал первый российским игроком "Спартака", который выиграл все три национальных трофея.