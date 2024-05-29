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29 мая, 10:12

"Спартак" объявил об уходе тренера Владимира Слишковича

Владимир Слишкович. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Владимир Слишкович. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Тренерский штаб московского "Спартака" покинул Владимир Слишкович. О кадровых перестановках сообщила пресс-служба команды.

"Боснийский специалист, исполнявший обязанности главного тренера "Спартака" этой весной, покидает наш клуб по собственному желанию", — говорится в сообщении красно-белых.

В клубе поблагодарили Слишковича за проделанную работу, отметив, что всегда будут рады видеть на домашнем стадионе.

Красиво попрощались с капитаном: "Спартак" обыграл "Рубин" в последнем домашнем матче Джикии
Красиво попрощались с капитаном: "Спартак" обыграл "Рубин" в последнем домашнем матче Джикии

А ранее сообщалось, что "Спартак" в конце сезона покинет капитан Георгий Джикия. За время его пребывания в составе команды красно-белым удалось провести 214 матчей за клуб, одержать победу в Кубке и Суперкубке страны. Кроме того, Джикия стал первый российским игроком "Спартака", который выиграл все три национальных трофея.

Николь Вербер
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