"Спартак" объявил об уходе тренера Владимира Слишковича

В клубе поблагодарили Слишковича за проделанную работу, отметив, что всегда будут рады видеть на домашнем стадионе.

А ранее сообщалось, что "Спартак" в конце сезона покинет капитан Георгий Джикия. За время его пребывания в составе команды красно-белым удалось провести 214 матчей за клуб, одержать победу в Кубке и Суперкубке страны. Кроме того, Джикия стал первый российским игроком "Спартака", который выиграл все три национальных трофея.