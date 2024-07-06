Клуб НХЛ "Калгари" подписал контракт с выбранным на драфте Матвеем Гридиным

Клуб Национальной хоккейной лиги "Калгари Флэймз" подписал контракт с российским нападающим Матвеем Гридиным, сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на три года, за которые игрок получит 2,925 миллиона долларов.

Напомним, "Калгари" выбрал 18-летнего Гридина на драфте 2024 года под общим 28-м номером. Минувший сезон хоккеист провёл в юниорской лиге США (USHL), где набрал 83 очка (38 голов и 45 передач) в 60 играх.