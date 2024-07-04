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3 июля, 21:28

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко стал игроком "Детройта"

Владимир Тарасенко с Кубком Стэнли. Обложка © X / Vladimir Tarasenko

Владимир Тарасенко с Кубком Стэнли. Обложка © X / Vladimir Tarasenko

Российский нападающий Владимир Тарасенко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение рассчитано на два года со среднегодовой зарплатой 4,75 миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за "Флориду", с которой стал обладателем Кубка Стэнли. Также на его счету победа в 2019 году в составе "Сент-Луиса".

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Ранее Life.ru рассказывал, что на драфте НХЛ 2024 года было выбрано 27 россиян. Среди них нападающий Иван Демидов, который был задрафтован "Монреалем" под общим пятым номером.

Артур Лапсаков
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