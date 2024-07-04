Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко стал игроком "Детройта"
Владимир Тарасенко с Кубком Стэнли. Обложка © X / Vladimir Tarasenko
Российский нападающий Владимир Тарасенко подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз". Об этом сообщила пресс-служба команды.
Соглашение рассчитано на два года со среднегодовой зарплатой 4,75 миллиона долларов за сезон.
В минувшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за "Флориду", с которой стал обладателем Кубка Стэнли. Также на его счету победа в 2019 году в составе "Сент-Луиса".
Ранее Life.ru рассказывал, что на драфте НХЛ 2024 года было выбрано 27 россиян. Среди них нападающий Иван Демидов, который был задрафтован "Монреалем" под общим пятым номером.