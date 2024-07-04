Двукратный обладатель Кубка Стэнли Тарасенко стал игроком "Детройта"

Соглашение рассчитано на два года со среднегодовой зарплатой 4,75 миллиона долларов за сезон.

В минувшем сезоне 32-летний хоккеист выступал за "Флориду", с которой стал обладателем Кубка Стэнли. Также на его счету победа в 2019 году в составе "Сент-Луиса".