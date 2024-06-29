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Регион
29 июня, 00:09

"Монреаль" выбрал россиянина Ивана Демидова под пятым номером на драфте НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" выбрал российского нападающего Ивана Демидова в первом раунде драфта под общим пятым номером.

Выбор команды на церемонии, которая проходит в Лас-Вегасе, объявляла канадская певица Селин Дион.

Селин Дион объявила решение "Монреаля" выбрать россиянина Ивана Демидова на драфте НХЛ. Видео X / Canadiens Montréal

18-летний Демидов является игроком системы петербургского СКА. В минувшем сезоне на его счету 60 очков (23 гола и 37 результативных передач) в 30 играх Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Кроме того, хоккеист вместе с командой стал обладателем Кубка Харламова, набрав в плей-офф 28 очков (11+17) в 17 играх.

Под первым номером выбирал "Сан-Хосе Шаркс", клуб задрафтовал канадского форварда Маклина Селебрини. "Чикаго Блэкхокс" вторым выбрал белорусского защитника Артёма Левшунова. Третьим "Анахайм Дакс" забрал канадского нападающего Бекетта Сеннеке.

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Ранее Life.ru писал, что олимпийского чемпиона Павла Дацюка включили в Зал хоккейной славы. Вместе с ним туда войдут канадский защитник Ши Уэбер и американский нападающий Джереми Рёник.

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ska.ru

Артур Лапсаков
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