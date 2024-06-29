"Монреаль" выбрал россиянина Ивана Демидова под пятым номером на драфте НХЛ

18-летний Демидов является игроком системы петербургского СКА. В минувшем сезоне на его счету 60 очков (23 гола и 37 результативных передач) в 30 играх Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Кроме того, хоккеист вместе с командой стал обладателем Кубка Харламова, набрав в плей-офф 28 очков (11+17) в 17 играх.