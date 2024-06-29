"Монреаль" выбрал россиянина Ивана Демидова под пятым номером на драфте НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль Канадиенс" выбрал российского нападающего Ивана Демидова в первом раунде драфта под общим пятым номером.
Выбор команды на церемонии, которая проходит в Лас-Вегасе, объявляла канадская певица Селин Дион.
Селин Дион объявила решение "Монреаля" выбрать россиянина Ивана Демидова на драфте НХЛ. Видео X / Canadiens Montréal
18-летний Демидов является игроком системы петербургского СКА. В минувшем сезоне на его счету 60 очков (23 гола и 37 результативных передач) в 30 играх Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Кроме того, хоккеист вместе с командой стал обладателем Кубка Харламова, набрав в плей-офф 28 очков (11+17) в 17 играх.
Под первым номером выбирал "Сан-Хосе Шаркс", клуб задрафтовал канадского форварда Маклина Селебрини. "Чикаго Блэкхокс" вторым выбрал белорусского защитника Артёма Левшунова. Третьим "Анахайм Дакс" забрал канадского нападающего Бекетта Сеннеке.
Ранее Life.ru писал, что олимпийского чемпиона Павла Дацюка включили в Зал хоккейной славы. Вместе с ним туда войдут канадский защитник Ши Уэбер и американский нападающий Джереми Рёник.