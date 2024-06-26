Олимпийского чемпиона Павла Дацюка включили в Зал хоккейной славы

Олимпийский чемпион Павел Дацюк введён в Зал славы хоккея. Как сообщает пресс-служба организации, торжественная церемония запланирована на 11 ноября.

Вместе с 45-летним российским хоккеистом, который является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Стэнли, в Зал славы также будут включены канадский защитник Ши Уэбер и американский нападающий Джереми Рёник. Сообщается, что их отобрала комиссия, состоящая из 18 человек.

Павлу Дацюку 45 лет. В России он играл за екатеринбургские "Динамо-Энергию" и "Автомобилист", столичные "Динамо" и ЦСКА, казанский "Ак Барс" и петербургский СКА. В составе "Динамо" хоккеист стал чемпионом России (2005), а вместе со СКА выиграл Кубок Гагарина (2017). Нападающий также является бронзовым призёром Олимпиады (2002), чемпионом мира (2012), серебряным (2010) и двукратным бронзовым (2005, 2016) призёром мировых первенств.