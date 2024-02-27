Российскую олимпийскую чемпионку включат в Международный зал славы

Российскую прыгунью в воду, олимпийскую чемпионку Юлию Пахалину, включат в Международный зал славы плавания. Торжественная церемония состоится 4–5 октября в Форт-Лодердейле, штат Флорида, США. Об этом сообщается на сайте Российской федерации прыжков в воду (РФПВ).

Пахалина станет шестой отечественной спортсменкой в этом почётном клубе. Ранее в него были включены Владимир Васин, Елена Вайцеховская, Ирина Калинина, Дмитрий Саутин и Ирина Лашко.

Юлии Пахалиной 46 лет, она олимпийская чемпионка Сиднея 2000 года в синхронных прыжках в воду с трёхметрового трамплина вместе с Верой Ильиной, а также трёхкратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. Кроме того, на её счету три серебра и одна бронза Олимпиад. 8 декабря 2022 года спортсменка была включена в российский Зал славы прыжков в воду.