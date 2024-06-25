Юная звезда российского хоккея официально уезжает в НХЛ

Нападающий Матвей Мичков официально покинул СКА и перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз". При этом права на 19-летнего спортсмена в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закреплены за петербургской командой. Форвард поблагодарил СКА за поддержку.

"После долгих раздумий я принял решение попробовать свои силы в НХЛ. Хочу сказать огромное спасибо руководству СКА за то, что оно пошло навстречу в этом вопросе. Я сразу обозначил свою позицию, что в КХЛ хочу играть только за СКА, никаких обменов и аренд. Буду пробиваться в НХЛ. Но если я вернусь в КХЛ, то буду играть только в Петербурге", — отметил Мичков.

По словам хоккеиста, на решение о переходе в том числе повлиял его отец — он давно хотел увидеть дебют сына в НХЛ. Отметим, что "Филадельфия" выбрала Мичкова на драфте прошлого года под седьмым номером.