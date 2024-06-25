Юная звезда российского хоккея официально уезжает в НХЛ
Нападающий СКА Матвей Мичков официально перешёл в "Филадельфию Флайерз"
Матвей Мичков. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Нападающий Матвей Мичков официально покинул СКА и перешёл в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз". При этом права на 19-летнего спортсмена в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) закреплены за петербургской командой. Форвард поблагодарил СКА за поддержку.
"После долгих раздумий я принял решение попробовать свои силы в НХЛ. Хочу сказать огромное спасибо руководству СКА за то, что оно пошло навстречу в этом вопросе. Я сразу обозначил свою позицию, что в КХЛ хочу играть только за СКА, никаких обменов и аренд. Буду пробиваться в НХЛ. Но если я вернусь в КХЛ, то буду играть только в Петербурге", — отметил Мичков.
По словам хоккеиста, на решение о переходе в том числе повлиял его отец — он давно хотел увидеть дебют сына в НХЛ. Отметим, что "Филадельфия" выбрала Мичкова на драфте прошлого года под седьмым номером.
В прошедшем сезоне Мичков на правах аренды выступал за "Сочи", где провёл 47 матчей, набрав 41 очко (19+22). В системе СКА спортсмен выступает с 2020 года. В составе "СКА-1946" в 2022 году он стал обладателем Кубка Харламова и лучшим снайпером в победном плей-офф МХЛ. В ноябре 2021-го Мичков дебютировал в сборной РФ, став самым молодым хоккеистом в истории национальной команды, а позже и самым молодым автором гола в истории сборных СССР и России.
Как сообщал Life.ru, отец хоккеиста Андрей Мичков пропал вечером 2 апреля 2023 года. В злополучный вечер вся семья смотрела матч СКА – ЦСКА, когда перед овертаймом его супруга Мария и младший брат Матвея Прохор решили сходить в супермаркет. Глава семейства вышел за ними, но домочадцы так и не встретились, а Андрей перестал выходить на связь. Через несколько дней 51-летнего отца семейства нашли мёртвым недалеко от дома. "Сочи" оказал поддержку семье спортсмена.