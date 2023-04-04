Отца хоккеиста "Сочи" Матвея Мичкова нашли мёртвым
Андрей Мичков и его сын Матвей. Обложка © Kub Mash
Отец хоккеиста ХК "Сочи" и сборной России Матвея Мичкова погиб. Об этом сообщает Kub Mash. По данным телеграм-канала, тело 51-летнего Андрея Мичкова нашли в пруду недалеко от дома.
Пресс-служба хоккейного клуба "Сочи" также подтвердила информацию о гибели Андрея Вячеславовича. Команда окажет поддержку семье спортсмена.
Напомним, Андрей Мичков пропал вечером 2 апреля. В злополучный вечер вся семья смотрела матч СКА – ЦСКА, когда перед овертаймом супруга Мичкова Мария и сын Прохор решили сходить в супермаркет. Глава семейства вышел за ними, но домочадцы так и не встретились, а Андрей перестал выходить на связь.