Стали известны подробности исчезновения отца хоккеиста "Сочи" Матвея Мичкова

Пропавший отец хоккеиста "Сочи" Матвея Мичкова Андрей перед исчезновением без предупреждения вышел из квартиры. Как пишет Kub Mash , в тот вечер вся семья смотрела матч СКА – ЦСКА, когда перед овертаймом его супруга Мария и сын Прохор решили сходить в супермаркет.

Через несколько минут пропавший вышел за ними. Это заметил Матвей, но не стал останавливать отца, подумав, что он хочет догнать родных. Однако по пути в магазин они так и не встретились, а Андрей перестал выходить на связь. В тот вечер семья не ссорилась, Мичков проблем с алкоголем или здоровьем не имеет.