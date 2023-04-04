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4 апреля, 09:49

Стали известны подробности исчезновения отца хоккеиста "Сочи" Матвея Мичкова

<p>Пропавший Андрей Мичков и его сын Матвей. Обложка © <a href="https://t.me/kub_mash/3261" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kub Mash</a></p>

Пропавший Андрей Мичков и его сын Матвей. Обложка © Kub Mash

Пропавший отец хоккеиста "Сочи" Матвея Мичкова Андрей перед исчезновением без предупреждения вышел из квартиры. Как пишет Kub Mash, в тот вечер вся семья смотрела матч СКА – ЦСКА, когда перед овертаймом его супруга Мария и сын Прохор решили сходить в супермаркет.

Через несколько минут пропавший вышел за ними. Это заметил Матвей, но не стал останавливать отца, подумав, что он хочет догнать родных. Однако по пути в магазин они так и не встретились, а Андрей перестал выходить на связь. В тот вечер семья не ссорилась, Мичков проблем с алкоголем или здоровьем не имеет.

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Напомним, 51-летний Андрей Мичков пропал вечером 2 апреля, к его поискам привлечены волонтёры отряда "Лиза алерт". Перед исчезновением он был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные брюки, чёрные кроссовки и чёрную вязаную шапку.

Матвей Константинов
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