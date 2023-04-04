Стали известны подробности исчезновения отца хоккеиста "Сочи" Матвея Мичкова
Пропавший Андрей Мичков и его сын Матвей. Обложка © Kub Mash
Пропавший отец хоккеиста "Сочи" Матвея Мичкова Андрей перед исчезновением без предупреждения вышел из квартиры. Как пишет Kub Mash, в тот вечер вся семья смотрела матч СКА – ЦСКА, когда перед овертаймом его супруга Мария и сын Прохор решили сходить в супермаркет.
Через несколько минут пропавший вышел за ними. Это заметил Матвей, но не стал останавливать отца, подумав, что он хочет догнать родных. Однако по пути в магазин они так и не встретились, а Андрей перестал выходить на связь. В тот вечер семья не ссорилась, Мичков проблем с алкоголем или здоровьем не имеет.
Напомним, 51-летний Андрей Мичков пропал вечером 2 апреля, к его поискам привлечены волонтёры отряда "Лиза алерт". Перед исчезновением он был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные брюки, чёрные кроссовки и чёрную вязаную шапку.