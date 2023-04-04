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4 апреля, 08:30

В Сочи уже двое суток ищут пропавшего отца российского хоккеиста

В Сочи уже двое суток ищут пропавшего отца хоккеиста Матвея Мичкова

<p>Матвей Мичков. Фото © ХК "Сочи"</p>

Матвей Мичков. Фото © ХК "Сочи"

Отец хоккеиста "Сочи" Матвея Мичкова Андрей Мичков уже двое суток, со 2 апреля, не выходит на связь с родными. К поиску пропавшего привлечены полиция и волонтёры поискового отряда "Лиза алерт".

Андрей Мичков. Фото © Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края

Андрей Мичков. Фото © Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края

Всех, кому что-то известно о местонахождении 51-летнего Андрея Владиславовича, просят сообщить на горячую линию 8(800)700-5452 или в полицию. Рост пропавшего — 173 см, среднего телосложения, у него русые волосы и голубые глаза. Перед исчезновением Мичков был одет в тёмно-синюю куртку, чёрные брюки, чёрные кроссовки и чёрную вязаную шапку.

А ранее полицейские нашли пятерых детей, которые пропали в Сочи. Их обнаружили утром 2 апреля живыми и здоровыми в Адлерском районе города.

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Андрей Бражников
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